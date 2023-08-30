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В Госдуме заявили, что взяли на контроль дело о допинге в хоккейном клубе «Толпар»

В Госдуме заявили, что взяли на контроль дело о допинге в хоккейном клубе «Толпар»
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Государственная дума взяла на парламентский контроль ситуацию с возможной причастностью сотрудников хоккейного клуба «Толпар» к допинговым нарушениям игроков команды.

«Мы берём эту ситуацию на парламентский контроль. Необходимо дождаться результатов расследования, которое проводит РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата»). Виновные должны понести строгое наказание в соответствии с законодательством», — цитирует Свищёва ТАСС.

Сегодня стало известно, что после обнаружения допинга у семерых игроков «Толпара» руководство клуба отправило всю команду сдавать анализы — в итоге запрещённые препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды, кроме травмированных, и даже у техника с массажистом. Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время.

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Источник: у большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внеплановой проверки
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