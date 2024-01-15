«Лада» всухую уверенно обыграла «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.
В составе «Лады» отличились Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян и Трой Джозефс.
28-летний голкипер тольяттинцев Владислав Подъяпольский отразил все 25 бросков по воротам, проведя третью игру «на ноль» в сезоне. У его визави из «Барыса» 25-летнего казахстанского вратаря Андрея Шутова – 15 сейвов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Лада», набрав 63 очка в 53 матчах, в онлайн-таблице обходит «Автомобилист» и занимает четвёртую строчку на Востоке. «Барыс» (40) – замыкает таблицу Востока на 12-м месте.
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