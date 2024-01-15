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«Лада» всухую уверенно обыграла «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ

«Лада» всухую уверенно обыграла «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Лады» отличились Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян и Трой Джозефс.

28-летний голкипер тольяттинцев Владислав Подъяпольский отразил все 25 бросков по воротам, проведя третью игру «на ноль» в сезоне. У его визави из «Барыса» 25-летнего казахстанского вратаря Андрея Шутова – 15 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада», набрав 63 очка в 53 матчах, в онлайн-таблице обходит «Автомобилист» и занимает четвёртую строчку на Востоке. «Барыс» (40) – замыкает таблицу Востока на 12-м месте.

Таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2024, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Сафин) – 10:59 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Михайлов, Березин) – 30:39 (5x5)     0:3 Джозефс (Кугрышев, Бородкин) – 38:19 (5x5)    
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