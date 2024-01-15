ЦСКА потерпел второе поражение кряду, уступив «Автомобилисту» ведя в счёте

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, для армейцев это поражение стало вторым кряду.

У ЦСКА отличились Владислав Каменев, открывший счёт в матче, и Константин Окулов, а за «Автомобилист» забрасывали Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев, чей гол за четыре минуты до конца встречи в большинстве принёс победу его команде.

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«Автомобилист» благодаря этой победе возвращает себе четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка в 53 матчах. ЦСКА (56) – седьмой на Западе.