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ЦСКА потерпел второе поражение кряду, уступив «Автомобилисту» ведя в счёте

ЦСКА потерпел второе поражение кряду, уступив «Автомобилисту» ведя в счёте
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, для армейцев это поражение стало вторым кряду.

У ЦСКА отличились Владислав Каменев, открывший счёт в матче, и Константин Окулов, а за «Автомобилист» забрасывали Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев, чей гол за четыре минуты до конца встречи в большинстве принёс победу его команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» благодаря этой победе возвращает себе четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка в 53 матчах. ЦСКА (56) – седьмой на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев – 09:51 (5x5)     1:1 Мэйсек (Широков) – 13:14 (5x5)     1:2 Окулов (Нестеров, Классон) – 14:40 (5x5)     2:2 Обидин (Хрипунов, Журавлёв) – 53:24 (5x5)     3:2 Баранцев (Бывальцев, Блэкер) – 56:04 (5x4)    
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