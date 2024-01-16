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Две передачи Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Нэшвилл»

Две передачи Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Нэшвилл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Марк Стоун (хет-трик) и Джонатан Маршессо. Российский форвард Павел Дорофеев принимал участие в матче и записал на свой счёт две результативные передачи. У «Нэшвилла» отличился Люк Евангелиста.

«Вегас» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 43 матчах. «Нэшвилл» занимает седьмое место на Западе. В активе команды 49 очков в 44 матчах.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Рейнджерс», а «Нэшвилл» сыграет с «Лос-Анджелесом».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Хаг) – 15:25     2:0 Стоун (Стивенсон, Дорофеев) – 21:11     2:1 Евангелиста (Каррье, Йози) – 37:22     3:1 Стоун (Стивенсон) – 39:36     4:1 Маршессо (Пьетранджело, Руа) – 59:42    
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