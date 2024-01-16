Две передачи Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Нэшвилл»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Марк Стоун (хет-трик) и Джонатан Маршессо. Российский форвард Павел Дорофеев принимал участие в матче и записал на свой счёт две результативные передачи. У «Нэшвилла» отличился Люк Евангелиста.

«Вегас» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 43 матчах. «Нэшвилл» занимает седьмое место на Западе. В активе команды 49 очков в 44 матчах.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Рейнджерс», а «Нэшвилл» сыграет с «Лос-Анджелесом».