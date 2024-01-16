«Мы видим, как рушится система спорта». Фетисов — о заявлении НХЛ по Израилю

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил заявление Национальной хоккейной лиги, которая призвала вернуть национальные команды Израиля к международным соревнованиям.

«Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации и зачем там решили давать указания ей? С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена ещё в непростые времена холодной войны, в послевоенное время, и олимпийское движение объединяло спорт», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, 11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока что не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира. Национальная команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.