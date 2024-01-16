Быков: некорректно сваливать все беды «Спартака» на одного Ковальчука

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о критике нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука. 40-летнего форварда критикуют за негативное влияние на результаты команды. «Красно-белые» проиграли шесть матчей подряд и опустились на четвёртую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.

«Можно понять болельщиков, которые ждут положительных результатов от клуба. Но я уверен, что Илья, как отличный профессионал, старается в полную силу помочь команде добиться результатов. Важно понимать, что ему необходимо время, чтобы набрать максимальную форму, влиться в коллективную игру команды, и другой момент – это как его используют в игре. А все беды сваливать на одного игрока, даже такого, как Илья Ковальчук, это, по моему мнению, просто некорректно», — цитирует Быкова «РИА Новости».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели семь встреч, в которых одержали одну победу.