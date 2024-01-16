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«Его поступки сказали за него всё». Фанаты «Спартака» — о Ковальчуке

«Его поступки сказали за него всё». Фанаты «Спартака» — о Ковальчуке
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Фанатское объединение «Спартака» «Ультра» выступило с заявлением касаемо прихода нападающего Ильи Ковальчука в стан красно-белых. Напомним, 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года, первую встречу за «Спартак» сыграл 24 декабря против «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«Мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее наоборот. Более того, мы считаем, что его поступки сказали за него всё. Когда вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты – это не делает тебя человеком чести и достоинства, с которыми ассоциируется истинный спартаковец!

Мы не собираемся призывать вас к каким-либо действиям против Ковальчука — сейчас это попросту неуместно. Наша задача – поддерживать хоккейный клуб в сезоне во что бы то ни стало», — сказано в заявлении фанатов.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели семь встреч, в которых одержали одну победу.

В следующем матче красно-белые сыграют на своей площадке с «Витязем» сегодня, 16 января.

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