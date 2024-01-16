В «Амуре» показали, как команда проводит 11-часовой перелёт до Санкт-Петербурга

В «Амуре» показали как команда проводит 11-часовой перелёт из Хабаровска до Санкт-Петербурга. Нападающий хабаровского клуба Дмитрий Шевченко запечатлел на видео весь процесс с момента погрузки вещей в автобус у домашней арены «Амура» до заселения в отель в Санкт-Петербурге.

Права на видео принадлежат ХК «Амур». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Амур» проведёт три матча в рамках выездной серии. Сначала хабаровский клуб встретится в Санкт-Петербурге с местным СКА. Матч пройдёт 17 января. Затем «Амур» отправится в Ярославль 19 января, где сыграет с «Локомотивом». Завершит выездую серию матчем с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт в Уфе 21 января.

После 50 матчей текущего сезона КХЛ «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.