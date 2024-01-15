«Амур» не взял на выезд Ли и Рылова, но с командой поехали Бродхёрст и Хохлачёв

«Амур» не взял на выездную серию матчей защитников Кэмерона Ли и Якова Рылова, получивших травмы. Однако, как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, на выезд вместе с командой отправились нападающие Алекс Бродхёрст и Александр Хохлачёв.

«Амур» проведёт три матча в рамках выездной серии. 17 января хабаровчане встретятся в Санкт-Петербурге со СКА, 19 января в Ярославле с «Локомотивом» и завершат выездную серию матчем в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 21 января.

Напомним, ранее Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести четыре матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Хохлачёв сыграл 44 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.