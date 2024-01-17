Тренер «Вегаса» прокомментировал травму форварда Айкела

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди сообщил о новой травме ключевого игрока своей команды Джека Айкела, полученной в овертайме матча с «Бостон Брюинз» (2:1).

«Он пропустит немного времени, но я не знаю, сколько. Очевидно, это не очень хорошие новости для нас и Джека. Но посмотрим, чем все закончится», – приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Айкел покинул игру с «Бостоном» в четверг из-за травмы, но позже вернулся и забил.

Американский нападающий «Голден Найтс» является лидером команды по голам в нынешнем сезоне. На его счету 19 шайб при 25 ассистах. Также игрок делит первую строчку по очкам с Марком Стоуном – 44 в 44 играх этого сезона.

После 44 матчей «Вегас» занимает пятую строчку в Западной конференции Национальной хоккейной лиги с 55 очками.