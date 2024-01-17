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«Виннипег» победил «Айлендерс», Сорокин сделал 40 сейвов

«Виннипег» победил «Айлендерс», Сорокин сделал 40 сейвов
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Канада Лайф-центр» в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Виннипег Джетс» со счётом 4:2 обыграли «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первый период команды завершили вничью, обменявшись заброшенными шайбами. В концовке второго периода «Виннипегу» удалось выйти вперёд, а затем и упрочить своё преимущество. На 41-й минуте «островитяне» сократили разрыв до минимума, однако на 59-й минуте хозяева зафиксировали свою победу голом в пустые ворота.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 40 бросков по своим воротам из 43, сыграв с показателем надёжности 93,02%.

«Джетс» благодаря этой победе вышли на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции с лучшими показателями во всей НХЛ. «Айлендерс» потерпели третье поражение подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Виларди (Лаури, Моррисси) – 09:41     1:1 Ли (Райлли, Ахо) – 15:53     2:1 Пионк (Перфетти, Шмидт) – 35:19 (pp)     3:1 Эпплтон (Тонинато, Демело) – 37:58     3:2 Ли (Хорват) – 40:35     4:2 Коннор – 58:38    
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