«Виннипег» победил «Айлендерс», Сорокин сделал 40 сейвов

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Канада Лайф-центр» в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Виннипег Джетс» со счётом 4:2 обыграли «Нью-Йорк Айлендерс».
Первый период команды завершили вничью, обменявшись заброшенными шайбами. В концовке второго периода «Виннипегу» удалось выйти вперёд, а затем и упрочить своё преимущество. На 41-й минуте «островитяне» сократили разрыв до минимума, однако на 59-й минуте хозяева зафиксировали свою победу голом в пустые ворота.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 40 бросков по своим воротам из 43, сыграв с показателем надёжности 93,02%.
«Джетс» благодаря этой победе вышли на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции с лучшими показателями во всей НХЛ. «Айлендерс» потерпели третье поражение подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 17 января 2024
-
07:35
-
07:00
-
06:50
-
06:44
-
06:38
-
06:32
-
06:25
-
06:17
-
06:02
-
05:48
-
05:31
-
05:28
-
04:21
-
04:10
-
03:52
-
03:39
- 16 января 2024
-
23:56
-
23:41
-
23:25
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:40