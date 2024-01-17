«Есть опустошение». Нападающий «Спартака» — о завершении серии поражений клуба

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов высказался о волевой победе над «Витязем» (2:1) и оценил завершение шестиматчевой серии поражений клуба.

«Настроение хорошее, мы отдали много эмоций в этой игре. Есть опустошение от того, что мы наконец-то выиграли. Два дня до следующей игры с „Авангардом“. Сейчас всё немного восстановится за выходной. Мы выйдем на лёд в пятницу ещё более мотивированными. Когда пропустили, мысли были только о победе. Вышли, дальше играли и выиграли», — приводит слова Рубцова «РБ Спорт».

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Рубцов сыграл 40 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.

«Спартак» прервал свою шестиматчевую серию поражений и взял реванш у «Витязя» за поражение 30 декабря со счётом 4:5 в овертайме, с которого и началась эта череда проигрышей.