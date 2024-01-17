Буше комично не забил буллит в ворота Федотова и разломал клюшку о штангу

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ЦСКА. После первого периода счёт 3:0 в пользу омичей.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше в концовке периода получил право на штрафной бросок в ворота ЦСКА. Американский форвард стал сближаться с вратарём армейцев Иваном Федотовым, но потерял контроль над шайбой, которая уползла из-под крюка его клюшки. Расстроенный Буше со злости разломал клюшку о штангу ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что Буше отдал результативную передачу при втором голе «Авангарда» и установил новый клубный рекорд по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.