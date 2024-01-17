ХК «Сибирь» присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров, сообщает пресс-служба КХЛ. Причиной тому послужило превышение возможного числа легионеров в заявке клуба на матч КХЛ.

В двух матчах с «Барысом», «Автомобилистом» и «Авангардом» в заявке «Сибири» было четыре легионера, хотя по правилам КХЛ лимит составляет три иностранных хоккеиста. Обнаружилось, что нападающий «Сибири» Фёдор Гордеев имеет американское спортивное гражданство и должен учитываться в КХЛ как легионер. В четырёх матчах в заявке новосибирцев было четыре легионера — Гордеев, Тревор Мёрфи, Энди Андреофф и Тейлор Бек.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб налагается денежный штраф, а результаты соответствующих матчей аннулируются, хоккейному клубу «Сибирь» засчитываются технические поражения. В матчах с «Автомобилистом» и «Авангардом» новосибирцы уступили в основное время, а вот оба матча с «Барысом» «Сибирь» выиграла и теперь лишится четырёх очков.