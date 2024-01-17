«С такой ситуацией сталкиваюсь впервые в жизни». Фёдоров — о выступлении ЦСКА в сезоне

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что ещё никогда в своей недолгой тренерской карьере не сталкивался с такой ситуацией, как сейчас сложилась в армейском клубе. ЦСКА занимает лишь седьмое место в таблице Запада.

«Сможет ли ЦСКА проснуться в плей-офф? Я будущего не знаю. С такой ситуацией в своей карьере и жизни я сталкиваюсь впервые, для меня это новая, белая страница, где сложно опираться на какой-то опыт. Мы не будем заглядывать вперёд, не будем загадывать, что станет катализатором. Мы знаем, что следующие сутки для нас важны для подготовки к следующему матчу.

Предстоит много проанализировать, не только сегодняшний матч, но и вообще всё, что команда выдала за последние игры. Большинство как молчало, так и молчит, хотя мы над ним работаем, там играют заслуженные хоккеисты, но что-то не идёт. Возможно, многие хотят, но язык нашего тела, наших действий оставляет желать много лучшего», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.