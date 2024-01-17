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Фёдоров — о Федотове: он снова стал тем вратарём, который может добыть ЦСКА ещё один кубок

Фёдоров — о Федотове: он снова стал тем вратарём, который может добыть ЦСКА ещё один кубок
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров положительно оценил игру вратаря Ивана Федотова, который прошлый сезон пропустил из-за службы в армии РФ.

«Вратарская проблема? Федотов действительно вернулся, он проделал огромную работу, чтобы снова стать тем вратарём, который может добыть ещё один кубок. Перед вратарём всегда есть пять полевых игроков, от них зависит многое, и то, что наш вратарь видит, он всегда сделает хорошее спасение ворот. Это факт. Возможно, когда команда не на ходу, все стрелы летят во вратаря, но это не реальное положение дел. Здесь я с уверенностью говорю, что вратарская бригада ни при чём, наши голкиперы справляются с поставленными задачами», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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