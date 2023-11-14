«Не всё хорошо в команде». ЦСКА топят летнее бездействие и странная вера в Федотова

ЦСКА провёл, мягко говоря, очень слабую домашнюю серию, заставив вновь говорить о разного рода проблемах действующего двукратного чемпиона КХЛ. Без натужной победы над «Нефтехимиком» эта серия и вовсе выглядела для армейцев отвратительно, как по результату, так и по игре. Но и успех во встрече с нижнекамцами, добытый за полминуты в конце второго периода, никак не маскирует затянувшийся кризис чемпиона. По сути, ЦСКА победил благодаря тому, что атакующий потенциал «Нефтехимика» значительно уступает уровню нападения «Лады», «Трактора» и «Авангарда» (предыдущих соперников армейцев). «Волки» не забили своевременные голы, хотя возможностей было предостаточно, которые, уверен, поставили бы ЦСКА в такой же тупик, что и в прошлых матчах. Ну и штурм на последних минутах гостям не удалось довести до логического финала, хотя армейцы – сложно вспомнить, когда такое было в последний раз – отбивались буквально судорожно, вчистую проигрывая все важные вбрасывания в своей зоне и совершенно не дорожа шайбой, что, очевидно, взбесило даже спокойного Сергея Фёдорова.

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Главный тренер ЦСКА, и за это ему огромное уважение, не собирается примерять розовые очки, говорить что-то про систему, про количество голевых моментов, искать какие-либо оправдания. Он прямо заявляет: «Не всё хорошо в команде». Такое признание от тренера подтверждает тот факт, что у ЦСКА далеко не всё в порядке с самого старта сезона. Команда выглядит не то что слабее, чем в прошлые годы, но менее уверенной в своих действиях, и её игра смотрится вовсе не так правильно, как мы все привыкли. Что-то надломилось в стабильно-чемпионском армейском королевстве, и это видно и в играх, и в таблице. ЦСКА слишком много проигрывает этой осенью, в действиях игроков не видно былой солидности, а мощные позитивные всплески, когда удаётся закидать соперника шайбами, приходятся исключительно на домашние матчи с аутсайдерами – «Сочи», «Витязем», «Барысом», «Куньлунем». И после этих разрядок у ЦСКА вновь возникают большие проблемы в более серьёзных играх.

В чём проблемы у чемпионов? На мой взгляд, их довольно просто вычислить, классифицировать и назвать своими именами. Во-первых, психология. Банально и избито, но после двух чемпионств подряд, после двух подряд вёсен с множеством длинных, эмоциональных, нервных игр составу ЦСКА попросту не хватает должной мотивации и необходимого настроя на новую регулярку. Может, раньше армейцы могли обыграть бóльшую часть команд лиги «на полуспущенных», но в нынешнем чемпионате – и вы не можете этого не видеть – понятие побед на классе в принципе изживает себя. Уровень лиги выравнялся, это медицинский факт.

Во-вторых, организационно-селекционный момент. В ЦСКА абсолютно никак не укрепились летом, свято уверовав в то, что чемпионский костяк продолжит доминировать. И даже толком не завели никого из молодых, хотя в прошлые годы это успешно практиковалось. Свежая кровь необходима всегда, особенно после двух «золотых» сезонов, ведь и лидеры ментально устают, и соперники адаптируются, подтягиваются. В ЦСКА не смогли, а скорее не захотели это просчитать, и вот результат. «Сытые» прежние лидеры (и их невозможно ругать за эту сытость, это нормальное проявление человеческой натуры!) не могут играть с должным энтузиазмом, голодных в команде нет, всё это приводит к поражениям, к нервам, к негативной атмосфере вокруг команды и, вероятно, внутри неё.

Сейчас менеджмент армейцев пытается исправить летние ошибки. Уже вытащили из «Адмирала» защитника Колби Уильямса, ходят разговоры о большом интересе ЦСКА к ведущему дефу минского «Динамо» Коди Кёррану и нападающему Руслану Исхакову, томящемуся в пучине североамериканского хоккея. Направление на освежение состава выбрано правильное, но поможет ли? Вполне может оказаться, что для новых успехов ЦСКА нужен не косметический ремонт «на коленке», а капитальные решения, с которыми в этом сезоне уже опоздали.

Всё описанное выше рождает и непосредственно игровые проблемы армейцев, видные из матча в матч. Мощнейшая, динамичная атака здорово бежит, много бьёт (читай, бросает), давит любого соперника – это многолетняя черта ЦСКА, привитая ещё Дмитрием Квартальновым. При этом создаётся ощущение, что к таким навалам армейцев уже привыкли почти все, и они стали выглядеть прямолинейно, бесхитростно. Атаке ЦСКА не хватает изюминки, тонких ходов, и здесь во многом армейцы становятся заложниками своего сбалансированного состава. Да, нужный уровень опасности поддерживают все четыре звена, забить в теории способны абсолютно все форварды, но в трудный момент не находится тех самых однозначных, стопроцентных лидеров.

Впрочем, ЦСКА и раньше ведь так играл, брал нахрапом, а не хитростью. И ведь работало, и кубки выигрывали. Но дело в том, что тыл такой атакующей модели обеспечивала надёжнейшая оборона, способная «держать счёт» столько времени, сколько нападению ЦСКА требовалось на таран чужих ворот. Ну, это если объяснять упрощённо. В нынешнем же сезоне оборона армейцев слишком часто превращается в жуткое решето с грубыми обрезами, провалами, разрывами, позиционными ошибками, проигранным пятачком и так далее. Куда-то делась правильная система игры в защите, и это уже слабо привязывается к ментальной усталости – речь-то идёт не про креатив, а про механическую работу.

Добивает оборону ЦСКА игра голкипера Ивана Федотова, который почему-то остаётся основным вратарём армейцев. Я далёк от мысли всерьёз критиковать Ивана, пропустившего год и находящегося по милости руководителей ЦСКА под колоссальным прессом давления и внимания, но очевидно, что Федотов просто не готов играть. Или не готов играть так много. Он выглядит расконцентрированным, потерянным. В принципе, и на повторах голов в ворота ЦСКА прекрасно видно, что Федотов, мягко говоря, не выручает, но вот два характерных эпизода из вчерашней игры с «Нефтехимиком», не приведших к голам, но ярко иллюстрирующих, что Иван играет с какой-то чудовищно замедленной реакцией.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Федотов сыграл уже 24 матча в сезоне, но пока не только не видно прогресса, но, наоборот, всё сильнее ощущение, что ЦСКА, извините за каламбур, поставил летом не на ту лошадь, бросив все ресурсы на победу в войне за Ивана вместо поиска другого голкипера. При этом Федотов играет сериями, даже когда игра у него совсем не идёт, хотя Александр Шарыченков вполне здоров. Понимаю, что таким образом в ЦСКА стараются показать веру в голкипера и одновременно пытаются привести его в чувство игровой практикой, но пока не видно, чтобы это шло на пользу Федотову или клубу.

Ком проблем ЦСКА не ведёт к чему-то глобально страшному для армейского клуба прямо сейчас, вряд ли там будут какие-то резкие движения по ходу сезона, к тому же армейцы идут в зоне плей-офф и подняться выше вполне реально. Но в перспективе это ведёт к нескольким фундаментальным сдвигам. Во-первых, соперники уже не боятся этот ЦСКА, у которого полно слабых мест и не хватает мотивации. Уверен, это скажется ближайшей весной. Во-вторых, перестройка армейцев в каком-либо виде становится неизбежной уже в ближайшее межсезонье. Там менеджменту клуба придётся где-то резать по живому, где-то рисковать с трансферами. Но в любом случае придётся работать, потому что выехать на текущем костяке и его старых заслугах уже точно не выйдет.