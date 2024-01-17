Юрчо: на омской арене ощущение, будто играешь матч НХЛ. Горжусь победой «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо прокомментировал победу в матче с ЦСКА и отметил великолепную атмосферу на трибунах в ледовом дворце в Омске. Словацкий форвард сравнил атмосферу на домашнем стадионе «Авангарда» с атмосферой матчей НХЛ.

«Классная атмосфера в Омске, мне нравится, что здесь такой крутой подъём трибун, и зрители близко ко льду. Чувствуется эта живая обстановка, как будто действительно играешь в НХЛ. Здорово, что мы нашли путь к победе, хотя не весь матч играли лучшим образом. Но великолепно действовал наш вратарь, мы забросили важные шайбы, и я горжусь нашей победой», – сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Юрчо стал автором шайбы в пустые ворота в концовке матча с московскими армейцами и отметился результативной передачей в первом голе омичей.