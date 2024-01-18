Квартальнов — о «Динамо» Мн: ощущение, будто очень серьёзные мастера, но мы не такие

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:5), в ходе которого белорусская команда вела с преимуществом в две шайбы.

«Было хорошее начало, но та пятиминутка в большинстве должна была приблизить нас к победе, а получилось так, что перевернула игру в поражение. Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьёзные мастера, но мы не такие, нам нужно многому учиться.

Всего один бросок, возили шайбу, теряли её. Мы не работали, думали, что играем с командой, которая развалится, но в этой лиге нужно уважать любого соперника. Для меня это очень серьёзный момент. У нас не получилось – и с этого началось.

Игра состоит из 60 минут, которые нужно провести достойно. Возвращение в состав Владислава Кодолы и Ника Меркли? Это наши опытные игроки, мы должны давать им играть, но я недоволен всей командой. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но ничего не сработало», – приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.