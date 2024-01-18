Барак: попадание «Витязя» в плей-офф можно будет назвать успехом

Нападающий «Витязя» Дерек Барак считает, что попадание подмосковной команды в плей-офф КХЛ можно будет считать успехом. Подмосковный клуб слабо начал сезон, обосновавшись в подвале турнирной таблицы.

«Учитывая то положение, в котором мы были в начале сезона, попадание в плей-офф действительно можно будет назвать успехом. Осталось всего полтора месяца, не так много времени. Надеюсь, мы сможем показать себя», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

После 51 матча текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» имеет в своём активе 38 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате»: