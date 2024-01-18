«Подумываю теперь всегда бросать с неудобной руки». Юрчо — о голах за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо рассказал об адаптации в омском клубе и отметил, что оба своих гола форвард забил бросками с неудобной руки. В матче с ЦСКА (4:1) словацкий нападающий отметился голом и результативной передачей.

«Взаимопонимание с Жафяровым и Прохоркиным уже есть, хотя мы всего пять матчей вместе провели. Думаю, «химия» будет только лучше. Голы броском с неудобной руки – моя фишка? Нет, это просто совпадение, что оба раза так получилось. Но мне тоже в голову пришла мысль, что теперь всегда нужно бросать с бэкхенда (смеётся). Как-то хорошо залетает», – сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

За пять матчей в составе «Авангарда» Юрчо забил два гола и отдал две результативные передачи.