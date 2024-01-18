В «Сибири» выступили с заявлением о ситуации с нарушением лимита на легионеров КХЛ

Пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь» опубликовала официальное заявление клуба о ситуации с нарушением лимита на легионеров КХЛ. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за того, что в этих матчах участвовали четыре легионера, что является нарушением регламента КХЛ. Нападающий Фёдор Гордеев имел канадское спортивное гражданство.

«С самого начала предсезонной заявочной компании Ф. Гордеев позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года. То есть прошло 4,5 месяца чемпионата. При этом лига признаёт, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство», что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор.

Фёдор Гордеев является гражданином России, родился в Омске, где начал заниматься хоккеем в возрасте 5 лет. Переехав с семьёй в Канаду, выступал в юниорских лигах, в клубах ECHL и AHL. За сборные команды Канады или США не выступал.

В связи с этим «Сибирь» выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с лигой и клубом с учётом интересов сборной России и хоккеиста.

ХК «Сибирь» не оспаривает, что несёт ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране.

В условиях, когда российский хоккей оказался исключён из международной системы соревнований, формальное следование неактуальным в настоящее время Уставным правилам ИИХФ, без учёта интересов хоккеиста — гражданина России, изъявившего желание выступать в родной стране, и клуба, который в результате сложнейших переговоров сумел вернуть Фёдора на Родину, является вопиющей несправедливостью. Молодой российский защитник, успешно проявивший себя в первой половине сезона, фактически оказался лишён права на профессию в родной стране. Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающей и возврат ранее уехавших.

Одновременно клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», — говорится в официальном заявлении на сайте «Сибири».

Из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф и занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб имеет равное количество очков с находящимся на восьмой строчке нижнекамским «Нефтехимиком». Следующий матч «Сибирь» проведёт на домашней площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт сегодня и начнётся в 15:30 мск.