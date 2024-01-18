Щитов: смотреть игру «Ак Барса» больше пяти минут невозможно

Известный в прошлом защитник Никита Щитов оценил игру казанского «Ак Барса» в последних матчах сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.

«Игра „Ак Барса“ удручает. Её тяжело смотреть. Она тяжёлая и натужная, несмотря на то, что в Казани играют классные мастера. Если представить, какую игру эти хоккеисты показывали бы под руководством таких тренеров, как Козырев, Ларионов, Жамнов… Они бы показывали там свой лучший хоккей, забивая много голов. А у Билялетдинова очень тяжёлый хоккей, хотя состав у неё сумасшедший. Смотреть последние матчи „Ак Барса“ больше пяти минут, к сожалению, невозможно», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в матче с «Сочи» казанский «Ак Барс» потерпел неожиданное поражение со счётом 1:3. После 51 матча текущего сезона КХЛ «Ак Барс» занимает лишь седьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги, имея в активе 60 очков. Ранее бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов жёстко раскритиковал игру «Ак Барса», назвав её «блевотиной».