Нападающий «Металлурга» Карпов продлил контракт с клубом

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов продлил контракт с магнитогорским клубом, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на два года – до конца сезона-2025/2026.

Нападающий в текущем сезоне провёл за «Металлург» 47 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил девять шайб и отдал 22 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Карпова 717 матчей, в которых нападающий набрал 341 очко — забросил 135 шайб и отдал 206 результативных передачи с показателем полезности «+136».

После 53 встреч текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 74 очка. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют дома с «Адмиралом» 19 января.