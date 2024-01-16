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Разин – о 6 пропущенных за период: всё, что можно и нельзя, залетело, засосало, заползло

Разин – о 6 пропущенных за период: всё, что можно и нельзя, залетело, засосало, заползло
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с нижегородским «Торпедо» (4:7). Магнитогорская команда пропустила шесть шайб во втором периоде.

«Комментировать особо нечего. Во втором периоде был тяжёлый отрезок, когда всё что можно и нельзя залетело, засосало, заползло. Тем хоккей и интересен. «Торпедо» с победой. Шикарная поддержка, молодая команда, которая за счёт эмоций, когда трибуны ревут. Раньше в Новосибирске, в старом дворце такая поддержка была, когда ноги сами несли. Сейчас такая в Нижнем Новгороде. «Торпедо» с победой. Мы сделаем правильные выводы. Всех матчей не выиграть. Бывают и такие поражения, они тоже полезны. Жизнь продолжается», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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