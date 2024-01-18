Защитник московского «Динамо» Менелл: Овечкин помог как с визой, так и с паспортом

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал о помощи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в получении визы и российского паспорта.

«Он помог мне в первый год в России, когда я только переходил в „Динамо“. Я благодарен Овечкину за помощь как в получении визы, так и в получении паспорта. Для меня эта процедура получилась быстрой и беспроблемной, чем я очень доволен. И вообще спасибо Овечкину за то, что очень много мне подсказывал и давал советы, когда я только переезжал в Россию», — сказал Менелл в интервью «Известиям».

Напомним, в текущем сезоне Менелл принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 35 (6+29) результативными действиями при показателе полезности «+4». Московский клуб после 51 матча набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.