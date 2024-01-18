Ларионов: «Торпедо» матч с «Витязем» начало просто отвратительно, заслуженно проиграли

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал домашнее поражение от подмосковского «Витязя» (1:2).

«Мы сегодня не наиграли на победу и заслуженно проиграли. Начали матч просто отвратительно. Проиграли в движении. И это уже не первый раз. Дали возможность сопернику диктовать свои условия на нашей площадке. Один бросок за период – это катастрофа. Хорошо отыграли в меньшинстве во втором периоде, дали надежду на победу. Но где-то чего-то не хватает. Свежести… Уверенности… Удивлены тем количеством брака, который происходит по нашей вине в простых ситуациях», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Напомним, для подмосковной команды эта победа стала первой над «Торпедо» в сезоне. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января. «Витязь» в гостях проведёт встречу с «Ладой» 20 января.