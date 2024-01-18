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«Витязь» впервые в сезоне обыграл нижегородское «Торпедо»

«Витязь» впервые в сезоне обыграл нижегородское «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В середине первого периода Владислав Валенцов с передач Ивана Ежова и Александра Яремчука открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Валенцов с передачи Ильи Аркалова удвоил преимущество гостей. В середине периода Михаил Орлов с передач Андрея Белевича и Данила Веряева размочил счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Валенцов (Ежов, Яремчук) – 10:43 (5x5)     0:2 Валенцов (Аркалов) – 26:04 (5x5)     1:2 Орлов (Белевич, Веряев) – 29:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для подмосковной команды эта победа стала первой над «Торпедо» в сезоне.

В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января. «Витязь» в гостях проведёт встречу с «Ладой» 20 января.

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