«Витязь» впервые в сезоне обыграл нижегородское «Торпедо»

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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В середине первого периода Владислав Валенцов с передач Ивана Ежова и Александра Яремчука открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Валенцов с передачи Ильи Аркалова удвоил преимущество гостей. В середине периода Михаил Орлов с передач Андрея Белевича и Данила Веряева размочил счёт во встрече.

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Для подмосковной команды эта победа стала первой над «Торпедо» в сезоне.

В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января. «Витязь» в гостях проведёт встречу с «Ладой» 20 января.