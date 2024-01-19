Овечкин впервые после трёх пропущенных матчей выйдет на лёд в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Встреча пройдёт в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

Отметим, Овечкин впервые после травмы выйдет на лёд. Ранее из-за повреждения он пропустил три матча подряд.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге российский нападающий забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 48 очков.