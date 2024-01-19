Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин впервые после трёх пропущенных матчей выйдет на лёд в матче НХЛ

Овечкин впервые после трёх пропущенных матчей выйдет на лёд в матче НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Встреча пройдёт в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

Отметим, Овечкин впервые после травмы выйдет на лёд. Ранее из-за повреждения он пропустил три матча подряд.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге российский нападающий забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 48 очков.

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Сент-Луис». Овечкин — важная часть команды
«Вашингтон» — «Сент-Луис». Овечкин — важная часть команды
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android