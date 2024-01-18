«Вашингтон» — «Сент-Луис». Овечкин — важная часть команды

19 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех «музыкантов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис» 19 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» (19.01.2024)

19 января состоится 10 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется игра, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сент-Луис Блюз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В последних 12 матчах «Вашингтон» победил только «Питтсбург» (4:3), «Лос-Анджелес» (4:3), «Рейнджерс» (3:2) и «Анахайм» (2:0). Также он уступил в серии послематчевых буллитов «Тампа-Бэй» (1:2 Б) и «Нэшвиллу» (2:3 Б). Во всех остальных случаях «столичные» потерпели поражения в основное время.

И это при том, что 8 из 12 встреч проходили на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Подопечные Спенсера Карбери продолжают искать себя. Они часто демонстрируют нестабильную и невнятную игру. Бóльшая часть лидеров «Вашингтона», в частности Евгений Кузнецов и капитан команды Александр Овечкин, проводит очень плохой сезон.

Овечкин принял участие в 39 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. Последние три игры он пропустил из-за травмы нижней части тела. Недавно 38-летний нападающий вернулся к тренировкам, но в матче с «Анахаймом» так и не вышел на лёд.

Похвалить можно разве что защиту и голкиперов «Вашингтона». Благодаря их качественной игре «столичные» в 42 встречах пропустили только 125 шайб, но и забросили всего лишь 101 — меньше всех в Восточной конференции. Что Карбери только не делал для улучшения результативности. Пока что все его старания в данном аспекте тщетны.

У «Сент-Луиса» совсем другая история. Относительно недавно он пережил смену главного тренера. Должность занял выступавший когда-то за «Северсталь» Дрю Баннистер. Его назначение благотворно отразилось на команде. Она взбодрилась и преобразилась.

В последних 14 матчах «Блюз» уступили только «Тампа-Бэй» (1:6), «Колорадо» (1:2), «Питтсбургу» (2:4), «Флориде» (1:5), «Бостону» (3:4 ОТ) и «Филадельфии» (2:4). Поражениям есть вполне логичное объяснение. В соперниках были лидеры и пребывающие на подъёме команды.

Ещё «музыканты» обыграли в овертайме «Даллас» (4:3 ОТ) и в серии послематчевых буллитов «Каролину» (2:1 Б). Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время. Пожалуй, единственный минус — стал реже радовать результативностью Павел Бучневич. В этих 14 встречах он забил только три гола и сделал три ассиста.

В этом сезоне Бучневич принял участие в 40 встречах, в которых набрал 32 (13+19) очка. В совокупности с ухудшением его формы снизилась и результативность «Сент-Луиса». В 42 матчах команда забросила только 120 шайб, но и сама пропустила сравнительно немного — 135.

Напрашивается ставка на низ по голам. ТМ 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с неплохим коэффициентом — 2.08. Да, зачастую очные встречи получались очень результативными и зрелищными. Однако в текущей форме «столичные» и «музыканты» нацелены в первую очередь на результат.

К тому же недавно оправились от травм ведущий защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари и проводящий отличный сезон Чарли Линдгрен. В том числе благодаря их стараниям в последних трёх матчах подопечные Карбери одержали две победы и пропустили всего лишь четыре шайбы.

Хочется верить, что возвращение Овечкина окажет дополнительное благотворное влияние на «Кэпиталз». До получения травмы россиянин шёл на серии из шести матчей с результативными действиями. Однако весьма вероятно, что на возвращение кондиций у него уйдёт некоторое время.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис» 19 января 2024 года

На двоих в 42 матчах «Вашингтон» и «Сент-Луис» забросили только 221 шайбу, но и пропустили немного — 260. Всё говорит о том, что матч получится нерезультативным. Только играя от обороны, у «Кэпиталз» получается набирать очки. «Блюз», в свою очередь, здорово прибавили после смены тренера. Однако у некоторых ведущих хоккеистов, которые раньше делали результат и много забивали, наблюдается спад.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.08.