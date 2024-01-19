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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть дома «Миннесоту»

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть дома «Миннесоту»
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыграла «Миннесоту Уайлд» (7:3).

В составе победителей шайбами отметились дважды Энтони Чирелли, а также Виктор Хедман, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт.

У гостей отличились Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Голкипер хозяев Андрей Василевский сделал в этом матче 30 сейвов.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист.

«Тампа» одержала четвёртую победу подряд, набрала 51 очко и делит с «Детройт Ред Уингз» седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Миннесота» осталась с 41 очком и идёт на 13 строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Фэйбер, Миддлтон) – 05:17     1:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 06:12     2:1 Чирелли (Пойнт, Хедман) – 20:16 (pp)     3:1 Мереля (Шири) – 23:20     3:2 Росси (Миддлтон, Капризов) – 30:52     4:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     4:3 Миддлтон (Росси, Цуккарелло) – 39:45     5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 41:09 (pp)     6:3 Эйссимонт (Чирелли, Рэддиш) – 46:59 (pp)     7:3 Чирелли (Хагель, Хедман) – 57:52    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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