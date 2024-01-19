Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть дома «Миннесоту»

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыграла «Миннесоту Уайлд» (7:3).
В составе победителей шайбами отметились дважды Энтони Чирелли, а также Виктор Хедман, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт.
У гостей отличились Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.
Голкипер хозяев Андрей Василевский сделал в этом матче 30 сейвов.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист.
«Тампа» одержала четвёртую победу подряд, набрала 51 очко и делит с «Детройт Ред Уингз» седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Миннесота» осталась с 41 очком и идёт на 13 строчке Запада.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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