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Кучеров стал девятым россиянином, достигшим отметки в 500 передач в НХЛ

Кучеров стал девятым россиянином, достигшим отметки в 500 передач в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Тампы» три результативные передачи на свой счёт записал российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин стал девятым россиянином, кто достиг отметки в 500 результативных передач за весь период выступлений в НХЛ.

Ранее это достижение покорялось Евгению Малкину (779), Сергею Фёдорову (696), Александру Овечкину (683), Сергею Зубову (619), Павлу Дацюку (604), Алексею Ковалёву (599), Сергею Гончару (591) и Александру Могильному (559).

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров. Россиянин за 44 матча набрал 75 очков — забросил 28 шайб и отдал 47 результативных передач.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Баффало» в гостях, встреча состоится 20 января.

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