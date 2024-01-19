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Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» одержать победу в матче с «Калгари»

Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» одержать победу в матче с «Калгари»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились нападающие Остон Мэттьюс (хет-трик) и Митчелл Марнер. У «Калгари» отличились Эндрю Манджапане, Назем Кадри и белорусский нападающий Егор Шарангович.

«Торонто» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 52 очка в 43 матчах. «Калгари» занимает девятое место на Западе. В активе команды 47 очков в 45 матчах.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Ванкувером», а «Калгари» сыграет с «Эдмонтоном».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шарангович (Андерссон, Юбердо) – 10:52     2:0 Кадри (Линдхольм, Юбердо) – 15:23 (pp)     2:1 Мэттьюс (Грегор, Макманн) – 18:24     2:2 Мэттьюс (Нюландер, Хольмберг) – 24:08     2:3 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 27:44 (pp)     2:4 Мэттьюс (Нис, Броди) – 33:39     3:4 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 37:53    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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