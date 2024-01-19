Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» одержать победу в матче с «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей голами отметились нападающие Остон Мэттьюс (хет-трик) и Митчелл Марнер. У «Калгари» отличились Эндрю Манджапане, Назем Кадри и белорусский нападающий Егор Шарангович.
«Торонто» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 52 очка в 43 матчах. «Калгари» занимает девятое место на Западе. В активе команды 47 очков в 45 матчах.
В следующем матче «Торонто» встретится с «Ванкувером», а «Калгари» сыграет с «Эдмонтоном».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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