Овечкин прокомментировал хет-трик Оши в матче с «Сент-Луисом»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о хет-трике своего партнёра по команде Ти Джея Оши в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

«Хет-трик Оши? В прошлой игре он был самым быстрым на льду. Сегодня он оформил хет-трик. Ти Джей довольно горяч, так что наша работа сейчас заключается в том, чтобы просто отдать ему шайбу», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, в игре с «Сент-Луис Блюз» Овечкин провёл на льду 15 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1». В нынешнем сезоне Александр провёл 40 матчей в составе «Вашингтона», в которых отметился 28 (8+20) результативными действиями при показателе полезности «-10».