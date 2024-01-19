Немецкий нападающий «Баффало» Петерка забил с отрицательного угла, бросив в голову вратаря

Минувшей ночью в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0.

Необычным голом во втором периоде встречи отметился 22-летний немецкий нападающий «Сэйбрз» Джон-Джейсон Петерка, который совершил бросок с отрицательного угла, попав в голову вратарю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Петерка принял участие в 45 матчах за «Баффало», в которых отметился 28 (14+14) результативными действиями при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ в 124 матчах он набрал 60 (26+34) очков при коэффициенте полезности «-12».