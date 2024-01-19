Немецкий нападающий «Баффало» Петерка забил с отрицательного угла, бросив в голову вратаря
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Минувшей ночью в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0.
Необычным голом во втором периоде встречи отметился 22-летний немецкий нападающий «Сэйбрз» Джон-Джейсон Петерка, который совершил бросок с отрицательного угла, попав в голову вратарю.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Петерка принял участие в 45 матчах за «Баффало», в которых отметился 28 (14+14) результативными действиями при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ в 124 матчах он набрал 60 (26+34) очков при коэффициенте полезности «-12».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гиргенсонс (Джонсон, Кребс) – 32:27 2:0 Петерка (Джонсон, Куинн) – 42:57 3:0 Далин (Миттельштадт, Так) – 46:06 (pp)
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