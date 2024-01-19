Хоккеисты и тренерский штаб «Трактора» подписались в поддержку Путина

Хоккеисты и тренерский штаб «Трактора» поставили подписи в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает URA.RU. Отметим, что восьмые выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Самое главное — Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск — хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия „Трактор“. При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, ночная хоккейная лига. Всё, что делается у нас в стране — благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», — заявил главный тренер челябинского клуба Алексей Заварухин.

Напомним, челябинский клуб после 53 матчей набрал 62 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Трактор» сыграет дома с ХК «Сочи». Встреча состоится завтра, 20 января, и начнётся в 15:30 мск.

Ранее главный тренер «Химика» Игорь Гришин оценил работу специалиста Алексея Заварухина в «Тракторе».