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Три очка Гребёнкина помогли «Металлургу» обыграть дома «Адмирал»

Три очка Гребёнкина помогли «Металлургу» обыграть дома «Адмирал»
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В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого периода Роман Канцеров с передач Егора Коробкина и Валерия Орехова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Леонид Метальников с передачи Джованни Фьоре восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Артём Минулин с передачи Никиты Гребёнкина вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. Спустя три с половиной минуты Денис Зернов с передач Максима Карпова и Никиты Гребёнкина сделал счёт 3:1. В середине периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Леонида Метальникова сократил отставание дальневосточного клуба до минимума. Спустя полторы минуты Никита Гребёнкин сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Максим Карпов с передач Дениса Зернова и Игоря Гераськина забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Канцеров (Коробкин, Орехов) – 11:46 (5x5)     1:1 Метальников (Фьоре) – 23:40 (5x5)     2:1 Минулин (Гребёнкин) – 42:04 (5x5)     3:1 Зернов (Карпов, Гребёнкин) – 45:33 (5x4)     3:2 Петьков (Завгородний, Метальников) – 49:37 (5x5)     4:2 Гребёнкин – 51:09 (5x5)     5:2 Карпов (Зернов, Гераськин) – 53:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Северсталью». «Адмирал» в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 21 января.

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