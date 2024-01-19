Дементьев рассказал, к какому снайперскому результату нужно стремиться Остону Мэттьюсу

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев ответил на вопрос, к какому снайперскому результату нужно стремиться форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

«Мэттьюс идёт на 70 голов в этом сезоне? Много факторов влияет, но для меня тот сезон, когда два игрока — Теэму Селянне и Александр Могильный — забросили по 76 шайб, является наиболее выдающимся (смеётся). Поэтому пусть стремится к этому результату.

Самое сложное — это загадывать и прогнозировать. В хоккее, как говорится, птенцов по весне считают. Нужно дождаться окончания сезона и потом уже там говорить с большей уверенностью. Все прогнозы — дело неблагодарное», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.