Мэттьюс обошёл Овечкина и сравнялся с Айзерманом по количеству матчей с несколькими голами

26-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс благодаря хет-трику в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3) продвинулся в рейтинге лучших игроков лиги по количеству матчей с несколькими голами в одном матче в возрасте до 27 лет, отмечает SportsCentre в социальной сети Х.

Лучшие игроки НХЛ по количеству матчей с несколькими голами в одной игре в возрасте до 27 лет:

1-е место: Уэйн Гретцки (137 матчей);

2-е место: Майк Бози (93);

3-е место: Марио Лемье (92);

4-е место: Яри Курри (80);

5-е место: Майкл Гуле (77);

6-е место: Остон Мэттьюс (71);

7-е место: Стив Айзерман (71);

8-е место: Александр Овечкин (70);

9-е место: Рик Мартин (69);

10-е место: Пэт Лафонтанье (69).

Напомним, в нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 42 встречи в составе «Торонто», в которых отметился 54 (37+17) результативными действиями при показателе полезности «+9».