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Мэттьюс обошёл Овечкина и сравнялся с Айзерманом по количеству матчей с несколькими голами

Мэттьюс обошёл Овечкина и сравнялся с Айзерманом по количеству матчей с несколькими голами
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26-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс благодаря хет-трику в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3) продвинулся в рейтинге лучших игроков лиги по количеству матчей с несколькими голами в одном матче в возрасте до 27 лет, отмечает SportsCentre в социальной сети Х.

Лучшие игроки НХЛ по количеству матчей с несколькими голами в одной игре в возрасте до 27 лет:

  • 1-е место: Уэйн Гретцки (137 матчей);
  • 2-е место: Майк Бози (93);
  • 3-е место: Марио Лемье (92);
  • 4-е место: Яри Курри (80);
  • 5-е место: Майкл Гуле (77);
  • 6-е место: Остон Мэттьюс (71);
  • 7-е место: Стив Айзерман (71);
  • 8-е место: Александр Овечкин (70);
  • 9-е место: Рик Мартин (69);
  • 10-е место: Пэт Лафонтанье (69).

Напомним, в нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 42 встречи в составе «Торонто», в которых отметился 54 (37+17) результативными действиями при показателе полезности «+9».

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