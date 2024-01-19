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СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф

СКА стал вторым клубом КХЛ, обеспечившим место в плей-офф
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

После этой победы подопечные Романа Ротенберга стали вторым клубом Континентальной хоккейной лиги после ярославского «Локомотива», кто обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. Армейцы принимали участие во всех плей-офф в истории КХЛ.

СКА сыграл 53 матча и с 72 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. За 15 матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ клуб с берегов Невы уже не опустится ниже восьмого места на Западе.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ закончится 26 февраля 2024 года.

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