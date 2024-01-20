Гол+пас Свечникова и передача Орлова принесли «Каролине» победу над «Детройтом»

В ночь с 19 на 20 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

На третьей минуте игры счёт открыл российский нападающий «Детройта» Клим Костин, две минуты спустя Джордан Мартинук забросил ответную шайбу. На 37-й минуте Мартин Нечас вывел хозяев вперёд, через три минуты Джей Ти Комфер вновь установил равенство, реализовав большинство. На 51-й минуте российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников также в большинстве забросил победную шайбу своей команды. На 59-й минуте итоговый результат установил гол в пустые ворота Себастьяна Ахо, которому ассистировал Свечников.

Результативный пас на второй гол «Каролины» записал на свой счёт защитник Дмитрий Орлов.