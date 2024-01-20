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Гол+пас Свечникова и передача Орлова принесли «Каролине» победу над «Детройтом»

Гол+пас Свечникова и передача Орлова принесли «Каролине» победу над «Детройтом»
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В ночь с 19 на 20 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

На третьей минуте игры счёт открыл российский нападающий «Детройта» Клим Костин, две минуты спустя Джордан Мартинук забросил ответную шайбу. На 37-й минуте Мартин Нечас вывел хозяев вперёд, через три минуты Джей Ти Комфер вновь установил равенство, реализовав большинство. На 51-й минуте российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников также в большинстве забросил победную шайбу своей команды. На 59-й минуте итоговый результат установил гол в пустые ворота Себастьяна Ахо, которому ассистировал Свечников.

Результативный пас на второй гол «Каролины» записал на свой счёт защитник Дмитрий Орлов.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Костин (Велено, Спронг) – 02:27     1:1 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 03:14     2:1 Нечас (Бантинг, Орлов) – 36:25     2:2 Комфер (Ларкин, Гостисбер) – 39:17 (pp)     3:2 Свечников (Бантинг, Ахо) – 50:46 (pp)     4:2 Ахо (Нечас, Свечников) – 58:44    
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