Передача Чинахова не помогла «Коламбусу» набрать очки в матче с «Нью-Джерси»

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (1:4).

В составе победителей шайбами отметились Джон Марино, Александер Хольц, Нико Хишир и Натан Бастиан.

Единственный гол у «Блю Джекетс» на счету Коула Силлинджера. В качестве ассистента этой шайбы выступил российский нападающий Егор Чинахов.

«Нью-Джерси» набрал 49 очков и занимает промежуточное 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Дэвилз» 21 января примут дома «Даллас Старз».

«Коламбус» остался с 37 очками и идёт на 15 строчке Востока. В ближайшей игре «жакеты» 24 января будут гостить у «Эдмонтон Ойлерз».