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Передача Чинахова не помогла «Коламбусу» набрать очки в матче с «Нью-Джерси»

Передача Чинахова не помогла «Коламбусу» набрать очки в матче с «Нью-Джерси»
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (1:4).

В составе победителей шайбами отметились Джон Марино, Александер Хольц, Нико Хишир и Натан Бастиан.

Единственный гол у «Блю Джекетс» на счету Коула Силлинджера. В качестве ассистента этой шайбы выступил российский нападающий Егор Чинахов.

«Нью-Джерси» набрал 49 очков и занимает промежуточное 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Дэвилз» 21 января примут дома «Даллас Старз».

«Коламбус» остался с 37 очками и идёт на 15 строчке Востока. В ближайшей игре «жакеты» 24 января будут гостить у «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Силлинджер (Чинахов, Годро) – 04:21     1:1 Марино (Немец) – 20:28     1:2 Хольц (Фут, Уиллман) – 28:40     1:3 Хишир – 33:31     1:4 Бастиан (Баль) – 34:43    
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