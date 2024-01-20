Передача Чинахова не помогла «Коламбусу» набрать очки в матче с «Нью-Джерси»
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (1:4).
В составе победителей шайбами отметились Джон Марино, Александер Хольц, Нико Хишир и Натан Бастиан.
Единственный гол у «Блю Джекетс» на счету Коула Силлинджера. В качестве ассистента этой шайбы выступил российский нападающий Егор Чинахов.
«Нью-Джерси» набрал 49 очков и занимает промежуточное 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Дэвилз» 21 января примут дома «Даллас Старз».
«Коламбус» остался с 37 очками и идёт на 15 строчке Востока. В ближайшей игре «жакеты» 24 января будут гостить у «Эдмонтон Ойлерз».
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