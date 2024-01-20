Ахо — третий игрок в истории фаншизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс» с семью сезонами с 50+ очками

В ночь с 19 на 20 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

Финский нападающий хозяев Себастьян Ахо отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Этот результат помог финну набрать 50 очков в сезоне в седьмой раз за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Ахо стал третьим игроком в истории франшизы, включая «Хартфорд Уэйлерс», которому удалось провести не менее семи сезонов с 50+ набранными очками. До него это удавалось Рону Фрэнсису (15 раз) и Эрику Стаалу (10 раз).

«Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.