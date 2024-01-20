Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ахо — третий игрок в истории фаншизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс» с семью сезонами с 50+ очками

Ахо — третий игрок в истории фаншизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс» с семью сезонами с 50+ очками
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

Финский нападающий хозяев Себастьян Ахо отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Этот результат помог финну набрать 50 очков в сезоне в седьмой раз за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Ахо стал третьим игроком в истории франшизы, включая «Хартфорд Уэйлерс», которому удалось провести не менее семи сезонов с 50+ набранными очками. До него это удавалось Рону Фрэнсису (15 раз) и Эрику Стаалу (10 раз).

«Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Костин (Велено, Спронг) – 02:27     1:1 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 03:14     2:1 Нечас (Бантинг, Орлов) – 36:25     2:2 Комфер (Ларкин, Гостисбер) – 39:17 (pp)     3:2 Свечников (Бантинг, Ахо) – 50:46 (pp)     4:2 Ахо (Нечас, Свечников) – 58:44    
Материалы по теме
Глупая травма русского вратаря в НХЛ. Кочеткова случайно «вырубил» свой же защитник Орлов
Глупая травма русского вратаря в НХЛ. Кочеткова случайно «вырубил» свой же защитник Орлов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android