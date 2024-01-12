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«Каролина» — «Анахайм» — 6:3, обзор матча, Андрей Свечников вновь отличился, а Орлов травмировал Кочеткова, видео

Глупая травма русского вратаря в НХЛ. Кочеткова случайно «вырубил» свой же защитник Орлов
Максим Макаров
«Каролина» — «Анахайм» — 6:3, обзор матча
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Эта неприятность не помешала «Каролине» уверенно обыграть «Анахайм», Андрей Свечников снова отличился голом.

Сегодня в Роли, на «Пи-Эн-Си-Арене» встретились «Каролина», идущая в числе лидеров на Востоке НХЛ, и «Анахайм», находящийся в подвале турнирной таблицы на Западе.

И встреча началась, как тому и подобает: записной фаворит полностью завладел инициативой, не давая сопернику продохнуть. Но первая шайба была заброшена лишь на исходе шестнадцатой минуты: Брэди Шей завершил шикарную трёхходовку хозяев и открыл счёт в матче. Вторую шайбу «Харрикейнз» не стали откладывать в долгий ящик, и уже через 15 секунд Андрей Свечников поразил ворота гостей после отличной передачи Ахо, забросив свою десятую шайбу в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второй двадцатиминутки команды обменялись голами, а в середине периода очередь выстреливать дуплетом настала для «Анахайма»: Райан Строум и Фрэнк Ватрано в 45-секундный интервал сделали счёт равным. И уже после этого случился казус, который омрачил «ураганам» этот матч: Дмитрий Орлов в борьбе с игроком «Анахайма» неосторожно толкнул того на Петра Кочеткова, которому после этого эпизода пришлось покинуть площадку, уступив место в воротах Антти Раанте.

ВИДЕО.

Но к перерыву «Каролина» восстановила преимущество в две шайбы: сначала Стефан Ноэсен вывел хозяев вперёд, а затем Джек Друри реализовал лишнего, неотразимо бросив с дальнего пятака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заключительный отрезок не вышел богатым на события, гости даже не предприняли существенных попыток вернуться в матч, а точку поставил Сет Джарвис, подставив клюшку после наброса Брента Бёрнса.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шей (Джарвис, Стаал) – 16:00     2:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 16:15     2:1 Лундестрём (Лисон, Макгинн) – 20:25     3:1 Мартинук (Джарвис) – 21:57     3:2 Строум (Терри) – 30:06     3:3 Ватрано (Хенрик) – 30:51 (pp)     4:3 Ноэсен (Бантинг, Котканиеми) – 34:30     5:3 Друри (Ноэсен, Терявяйнен) – 36:41 (pp)     6:3 Джарвис (Бёрнс, Мартинук) – 49:54    

Таким образом, «Каролина» продлила серию с набранными очками до семи матчей, а «Анахайм» проиграл шестую встречу из последних семи.

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