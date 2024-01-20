Пашков — о ситуации в «Сибири»: не понятна такая вялая политика КХЛ

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков прокомментировал действия Континентальной хоккейной лиги в ситуации с нарушением «Сибири» регламента по количеству легионеров в матче.

«Как объяснить такую длительную паузу до принятия решения по Гордееву в „Сибири“? Мне не понятна такая вялая политика лиги. Что бы ни происходило, возникают паузы или сбои. Это касается и судейства, и администрирования, и много чего ещё. А пока лига спит, люди со стороны берут инициативу в свои руки. Чего стоят хотя бы жалобы агентов в КХЛ на некую „спортивную дискриминацию“. Над лигой с этой нелепицей смеются, а она молчит и в тишине вроде бы создаёт какие-то комиссии, которые через месяцы, может, примут какие-то решения, а может, и нет», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Из-за нарушения регламента КХЛ по числу легионеров в заявке матчей новосибирская «Сибирь» получила четыре технических поражения. В двух из четырёх матчей новосибирцы одержали победы над «Барысом» и после технических поражений лишились четырёх очков. «Сибирь» покинула зону плей-офф и занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко.