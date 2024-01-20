«Для меня это стало сюрпризом». Легионер «Авангарда» — о месте ЦСКА в таблице

Словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо удивился турнирному положению ЦСКА в нынешнем регулярном сезоне.

«Вообще я не знал о том, что ЦСКА находится на седьмом месте, посмотрел в таблицу только после игры. Для меня это стало сюрпризом, поскольку по тому, как они играли против нас, я бы не сказал, что они занимают такое низкое место. Вы знаете, что иногда у команды не получается регулярный сезон, она лучше играет в плей-офф», — приводит слова Юрчо ТАСС.

На счету Юрчо в нынешнем сезоне шесть матчей, где он набрал 5 (2+3) очков.

Напомним, подопечные Сергея Фёдорова набрали 58 очков после 52 встреч и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейский клуб сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 21 января. Игра начнётся в 13:00 мск.