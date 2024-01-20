Рид Буше: Ткачёв — лучший в «Авангарде», его не хватает

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после победного матча со «Спартаком» (3:1) в Москве рассказал, что омскому клубу не хватает нападающего Владимира Ткачёва, который пропустил две последние встречи «ястребов» из-за повреждения.

«Игорь Мартынов прекрасно выглядел на месте Владимира Ткачёва. Это быстрый и мастеровитый игрок. Ткачёв – лучший в команде. Его не хватает в нашем составе. Надеюсь, что он вернётся как можно быстрее. Нам нужно продолжать играть так же хорошо. В плей-офф очень важно понимать, что у команды позади есть хорошо пройденная дистанция. Будем дальше работать и готовиться к матчам на вылет», — приводит слова Буше «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 45 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 16 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 60 очков. В следующем матче «ястребы» в Ярославле встретятся с «Локомотивом». Игра состоится 21 января.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о характере травмы нападающего Владимира Ткачёва.