«Чувствую себя настоящим гладиатором». Американский защитник «Спартака» — о 100-й игре

24-летний защитник московского «Спартака» Джоуи Кин прокомментировал свою 100-ю игру за московский клуб в КХЛ. В этой встрече красно-белые проиграли дома «Авангарду» со счётом 1:3.

«Вау, у меня уже 100 игр? Удивительно. Я себя чувствую настоящим гладиатором, рад играть за такую великую команду! Нам сегодня не удалось победить, к сожалению, поэтому настроение не очень! Хочется выигрывать в каждом матче. Я сегодня чаще к атаке подключался? (смеётся). Конечно, я хотел отличиться и принести очки команде. Но мои основные функции всё-таки оборона, уже потом я об атаке думаю», — сказал Кин в интервью Legalbet.

Игрок обороны за 100 матчей в «Спартаке» забросил 10 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «-13».

«Спартак» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 69 баллов. В следующем матче красно-белые сыграют в Казани с местным «Ак Барсом» 21 января.