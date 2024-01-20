Форвард «Авангарда» Юрчо: я выступаю в лучшей лиге Европы

Словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо заявил, что считает Континентальную хоккейную лигу лучшей в Европе.

«Я играл в Национальной хоккейной лиге, сейчас выступаю в лучшей лиге Европы. У меня нет впереди 20-30 лет, когда я могу играть, мне осталось сыграть ещё несколько лет. И я это должен использовать. Насчёт различий — я был очень удивлён. В Швейцарии размер катков больше, хоккей другой, иногда это даже другой вид спорта, но обе лиги отличные. В России всё ближе к воротам, что более опасно», — цитирует Юрчо ТАСС.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» провёл 52 матча, в которых набрал 75 очков. Омский клуб занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» проведёт в Ярославле с «Локомотивом».

Ранее Юрчо удивился турнирному положению ЦСКА в нынешнем регулярном сезоне.