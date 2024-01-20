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Дубль Бурдасова помог «Трактору» разгромить «Сочи» в домашнем матче

Дубль Бурдасова помог «Трактору» разгромить «Сочи» в домашнем матче
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1, благодаря которой они оправились после двух поражений кряду.

В составе челябинцев дублем отметился нападающий Антон Бурдасов. Ещё по голу на счету Александра Рыкова, Максима Шабанова, Егора Попова и Виталия Кравцова. Автором единственной заброшенной шайбы «Сочи» стал Артур Тянулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор», набрав 64 очка в 54 матчах, в онлайн-таблице обходит «Ак Барс» (62) и «Ладу» (64), которая в эти минуты встречается с «Витязем» (1:1, идёт третий период), занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (36) остаётся на последней, 11-й строчке на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бурдасов (Яруллин) – 06:11 (5x4)     1:1 Тянулин (Крощинский, Попов) – 22:10 (5x5)     2:1 Бурдасов (Сошников, Карпухин) – 33:24 (5x5)     3:1 Рыков (Робинсон, Попов) – 34:33 (5x5)     4:1 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 34:47 (5x5)     5:1 Попов (Рыков) – 38:37 (5x5)     6:1 Кравцов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 47:54 (5x5)    
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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