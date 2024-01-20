Дубль Бурдасова помог «Трактору» разгромить «Сочи» в домашнем матче

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1, благодаря которой они оправились после двух поражений кряду.
В составе челябинцев дублем отметился нападающий Антон Бурдасов. Ещё по голу на счету Александра Рыкова, Максима Шабанова, Егора Попова и Виталия Кравцова. Автором единственной заброшенной шайбы «Сочи» стал Артур Тянулин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Трактор», набрав 64 очка в 54 матчах, в онлайн-таблице обходит «Ак Барс» (62) и «Ладу» (64), которая в эти минуты встречается с «Витязем» (1:1, идёт третий период), занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (36) остаётся на последней, 11-й строчке на Западе.
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